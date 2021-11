Ligue 1 : En supériorité numérique, le PSG renverse dans la douleur Saint-Etienne pour la première de Sergio Ramos (1-3)

Le PSG s’est fait peur. Quatre jours après leur défaite contre Manchester City en Ligue des champions (2-1), les Parisiens étaient très attendus, ce dimanche, sur la pelouse de Saint-Etienne. Et s’ils se sont imposés en supériorité numérique dans le Forez pour la première apparition de Sergio Ramos (1-3), ils sont loin d’avoir levé tous les doutes, en plus d’avoir perdu Neymar, touché à la cheville en fin de match.

Hormis cette 13e victoire de la saison en Ligue 1 en 15 journées, et les premiers pas convaincants de Sergio Ramos cinq mois après son arrivée, le club de la capitale ne devrait pas retenir grand-chose de ce déplacement en terre stéphanoise proche de virer à la catastrophe. Sous la neige, tombée en abondance, les hommes de Mauricio Pochettino ne sont pas passés loin du coup de froid, qui n’aurait sûrement pas arrangé les affaires de l'entraîneur argentin, après l’ouverture du score de Denis Bouanga (25e) sur l’une des premières occasions stéphanoises. Un but contre le court du jeu, même si les Parisiens éprouvaient à nouveau des difficultés dans le jeu.

Mais la rencontre a basculé juste avant la pause. Sur un ballon en profondeur, Kylian Mbappé a été stoppé irrégulièrement par Timothée Kolodziejczak, expulsé par l’arbitre. Et sur le coup-franc qui a suivi, Lionel Messi, en difficulté, a trouvé la tête de Marquinhos, qui a égalisé et comme souvent remis son équipe dans le droit chemin (45e).

En seconde période, les coéquipiers du défenseur brésilien ont longtemps buté sur la défense stéphanoise et son gardien Etienne Green qui a réalisé des prouesses dans sa cage, notamment devant Mbappé, peu en réussite comme rarement ses dernières semaines. Mais les protégés de Claude Puel, à la lutte pour le maintien, ont fini par céder à dix minutes de la fin. Sur un nouveau service de Messi, Angel Di Maria a donné l’avantage à son équipe (79e) avant que le sextuple Ballon d’or ne délivre sa troisième passe décisive de l'après-midi pour Marquinhos, scellant la victoire parisienne (91e).

Mais au moment de ce but, le staff médical parisien s’inquiétait de l’état de santé de Neymar. Quelques minutes auparavant, le Brésilien a quitté la pelouse sur une civière en larmes après s’être tordu la cheville. Les images laissent craindre le pire et une absence de plusieurs semaines. Mauricio Pochettino et le PSG, qui n'ont pas forcément rassuré, n’avaient pas besoin de ça, surtout avant de recevoir, mercredi, Nice et de se déplacer, le week-end prochain, à Lens.