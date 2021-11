MMA : un combattant UFC gravement hospitalisé pour cause de Covid-19

Diego Sanchez, combattant MMA américain, est hospitalisé à la suite d’une pneumonie contractée à cause le Covid-19.

L’ancienne star de l’UFC (19 victoires, 13 défaites) est à l’hôpital après avoir contracté le virus il y a deux semaines. Avant le diagnostic, il souffrait de «toux, vomissements, fièvre et douleurs dans les articulations.»

Pneumonia Covid never give up pic.twitter.com/QshVGYiUvW — Diego Sanchez UFC (@DiegoSanchezUFC) November 26, 2021

Non vacciné, Diego Sanchez souffre d’une pneumonie et de caillots de sang dans les deux jambes. Il a partagé cette annonce sur les réseaux sociaux. On y voit notamment un scanner de ses poumons.

Agé de 38 ans, l’Américain n’a plus combattu depuis septembre 2020 et comptait revenir dans les octogones. Mais c’est un autre combat qui l’attend désormais.

