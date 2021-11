Tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France 2021-2022, marqué par l’entrée en lice des clubs de Ligue 1 dans la compétition, sera effectué ce lundi 29 novembre. Voici le programme TV complet.

Les 20 clubs de Ligue 1 vont connaître leurs adversaires pour leur entrée dans cette Coupe de France, notamment le PSG qui est le tenant du titre après sa victoire en finale en mai dernier contre l’AS Monaco (0-2). Et ce tirage au sort sera d’ailleurs effectué au Parc des Princes par différentes personnalités du monde sportif.

Léa Khelifi, internationale française et milieu du PSG, Romane Dicko, judokate française, Vincent Gérard et Nedim Remili, internationaux français de handball, Florence Masnada, skieuse tricolore, et Ophélie David, skieuse de ski cross française, seront ainsi préposés au tirage au sort dans l’antre du PSG.

Programme TV

Tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France

Lundi 29 novembre

A partir de 19h sur Eurosport 2