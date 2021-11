Vidéo : l’incroyable performance de George Kambosos Jr, vainqueur de Teofimo Lopez

George Kambosos Jr s’est adjugé les ceintures WBA, IBF et WBO des poids légers dans la nuit de samedi à dimanche en battant aux points, à la surprise générale, Teofimo Lopez.

C’est peut-être la surprise de cette année 2021. Pour la première fois de sa carrière, le prodiige américain (24 ans), qui avait unifié les titres de la catégorie il y a un an en faisant tomber Vasyl Lomachenko, a encaissé une défaite.

Sur une décision partagée, c’est l’Australien (28 ans) qui est sorti vainqueur d’un combat acharné, où les deux hommes ont fini en sang.

Teófimo López vs. George Kambosos Jr. was a true war, but the Australian came out on top in an incredible upset #LópezKambososJr | @autozone pic.twitter.com/Kka8UXXc8T

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021