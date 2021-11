Ballon d'Or : les 7 sacres de Lionel Messi en images

Lionel Messi a été sacré sept fois Ballon d’Or. Un record à retrouver en images.

2009

Après avoir fini 3e en 2007 et 2e en 2008, Lionel Messi décroche son tout premier Ballon d’Or en 2009 devant Cristiano Ronaldo et Xavi. A 22 ans, la star du FC Barcelone, vainqueur de six compétitions sur six possibles avec le championnat, la Coupe du Roi, la Ligue des champions, la Supercoupe de l'UEFA, la Supercoupe d'Espagne et la Coupe du monde des clubs, devient le premier Argentin et le premier joueur issu de la Masia à remporter ce trophée. (Dave Winter / Icon Sport)

2010

Le 10 janvier 2011 à Zurich, Lionel Messi reçoit son deuxième Ballon d’Or. Il devance ses coéquipiers Andrés Iniesta et Xavi. C'est la première fois dans l'histoire du Ballon d'or que trois joueurs issus du même centre de formation occupent toutes les places du podium. L’Argentin est le premier joueur à obtenir deux fois d'affilée le Ballon d'or depuis Marco van Basten en 1989 et, à 23 ans, devient le plus jeune joueur de l'histoire à gagner un deuxième Ballon d'or. (Sportmedia / Icon Sport)

2011

Nouveau triomphe pour La Pulga. Lionel Messi, à la suite de sa saison exceptionnelle avec le FC Barcelone avec qui il a remporté la Ligue des champions, la Liga, la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs inscrivant notamment 59 buts en 70 matchs sur toute l'année civile, remporte son troisième Ballon d'or consécutif et égale Michel Platini, recordman du trophée. (ActionPlus / Icon Sport)

2012

Le quatre à la suite. Le 7 janvier 2013, Lionel Messi remporte son quatrième Ballon d’Or et devient recordman de victoires dans ce trophée. Il a réalisé une saison incroyable avec 91 buts en 69 matchs, record de buts sur une année civile. Il dépasse le total établi par Gerd Müller en 1972. (Lof / Icon Sport)

2015

Après deux années à voir gagner Cristiano Ronaldo, Lionel Messi retrouve les joies de remporter le Ballon d’Or. Il faut dire qu’il était le grand favori après une année couronnée d'un quintuplé en club avec des victoires en Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, Supercoupe de l'UEFA et en Coupe du monde des clubs. Il a même atteint la finale de la Copa América avec l’Argentine. (Mis / Icon Sport)

2019

Le 2 décembre 2019, Lionel Messi est sacré pour la 6e fois Ballon d’Or. Vainqueur de la Liga, Soulier d'or et meilleur buteur de la Ligue des champions avec le FC Barcelone, l’Argentin l'emporte avec seulement sept voix d’avance sur le défenseur néerlandaise de Liverpool Virgil van Dijk. (SUSA / Icon Sport)

2021

Lionel Messi remporté son septième Ballon d'Or. S'il n'a pas forcément brillé avec le Barça les six premiers mois de l'année et encore moins avec le PSG depuis son arrivée, La Pulga a surtout remporté son premier titre avec l'Argentine (la Copa America). Ce qui lui permet d'entrer un peu plus dans l'histoire. (Franck Fife/AFP)