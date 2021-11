Cérémonie du Ballon d'Or 2021 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La cérémonie de remise du Ballon d’or 2021 aura lieu ce lundi 29 novembre. Voici le programme TV complet.

Qui sera l’élu ? Lionel Messi, Robert Lewandowski ou Karim Benzema. L’un de ces trois hommes pourrait être le Ballon d’Or 2021 dont la remise aura lieu ce lundi soir à Paris. De retour après une année d’absence en raison de l'épidémie de Covid, le célèbre trophée individuel du football a une nouvelle fois beaucoup fait parler ces dernières semaines pour savoir qui le mérite le plus.

Il faut dire que tout s’est accéléré après l’été et au début de l’automne. C'est le cas pour Lionel Messi. L’Argentin, qui a pris l’habitude de confisquer les titres avec Cristiano Ronaldo depuis 2008 – sauf celui de 2018, remporté par Luka Modric -, pourrait remporter son 7e trophée. A 34 ans, s’il n’a pas réussi une grande saison avec le FC Barcelone - une Coupe du Roi seulement – et a commencé en douceur avec le PSG, «la Pulga» a surtout décroché son tout premier titre avec l'Argentine en remportant la Copa America, chez le grand rival brésilien. En cas de titre, il serait le second joueur du PSG à devenir Ballon d'Or – après Georges Weah –, mais le premier à le soulever avec le maillot bleu et rouge (le Libérien avait signé au Milan AC quelques mois avant).

Mais tout n’est pas joué. Robert Lewandowski pourrait bien emporter les suffrages des 180 jurés, dont le vote s'est terminé le 24 octobre. Si en 2020, l’attaquant polonais du Bayern Munich aurait eu toutes ses chances avec notamment la Ligue des champions remportée, cette saison, il a battu d'une unité l'incroyable record de Gerd Müller en marquant 41 buts en Bundesliga 2020-2021.

Ne pas oublier Cristiano Ronaldo

Un autre attaquant peut y prétendre : Karim Benzema. S’il n’a remporté «que» la Ligue des nations, son premier titre avec l’équipe de France, l’attaquant du Real Madrid a tout de même la possibilité d’être lauréat. Son talent et sa classe font de lui un vrai Ballon d’Or plausible. Sa récente condamnation à un an de prison avec sursis dans l'affaire de la «sextape», un jugement prononcé après la clôture du vote et contre lequel l'attaquant a fait appel, ne plaide pas en revanche en sa faveur.

Derrière ce trio, il ne faut évidemment pas oublier Cristiano Ronaldo, qui porte sur ses épaules Manchester United où il est retourné cet été, mais aussi Jorginho qui a tout gagné : l'Euro avec l’Italie et la Ligue des champions avec Chelsea. Réponse lundi soir.

Chez les femmes, la championne d'Europe barcelonaise Alexia Putellas a été désignée favorite par Ada Hegerberg, première Ballon d'Or féminin de l'histoire en 2018, mais elle est concurrencée par les Canadiennes championnes olympiques et les joueuses de Chelsea, finalistes malheureuses contre elle de la Ligue des champions.

Programme TV

Cérémonie Ballon d'Or

Lundi 29 novembre

20h sur La Chaîne L'Equipe