Coupe du monde 2022 : Construit au Qatar avec des containers maritimes, pourquoi le stade 974 porte-t-il ce nom ?

Répétition générale. A un an de la Coupe du monde de football, le Qatar organise, à partir de ce mardi, la Coupe Arabe. L’occasion de tester les stades spécialement construits pour la compétition, et notamment le stade 974, qui est sous doute le plus original tant par son nom que par sa conception.

Située dans la capitale Doha, à proximité du port et de l’aéroport, l’enceinte dotée de 40.000 places se distingue par son atmosphère colorée et son architecture. Dans une volonté écologique, elle a été conçue avec des matériaux de réemploi et des containers maritimes, dont une grande partie a servi pour acheminer des matériaux de construction pour ce Mondial.

Mais ce n’est pas la seule originalité de ce stade. Imaginé par le cabinet d’architectes espagnol Fenwick Iribarren Architects, il a également été pensé pour être entièrement démontable, transportable et réutilisable. A l’issue du Mondial, l’antre devrait ainsi être démantelée pour être remise et reconstruite possiblement dans un pays d’Afrique. Cette conception unique en son genre a permis de réduire à la fois le temps de montage, le coût de construction ainsi que le gaspillage de matériaux.

Elle permettrait aussi de réaliser une économie d’eau à hauteur de 40% en comparaison à un stade classique, alors que l’espacement entre les sièges a été imaginé pour ne pas avoir recours à la climatisation au sein de l’enceinte et favoriser l’aération naturelle rendue possible grâce à la proximité de la mer.

Rempli de symboles, ce stade l’est jusqu’en dans son appellation. Connu sous le nom de Ras Abu Aboud Stadium, il a été rebaptisé «Stade 974» comme le nombre de containers d’expédition utilisés pour sa réalisation, mais aussi comme l’indicatif téléphonique international du pays. Pendant le Mondial, il accueillera au total sept rencontres (6 matchs de poules et un 8e de finale) avant de connaître une nouvelle vie ailleurs.