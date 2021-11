Karim Benzema : encore buteur, l’attaquant est entré un peu plus dans l’histoire du football français

Rien n’arrête Karim Benzema. Très en verve depuis le début de la saison, l’attaquant français a à nouveau trouvé le chemin des filets, dimanche, lors de la victoire du Real Madrid contre le FC Séville en Liga (2-1). Un but qui a permis à l’ancien lyonnais de marquer un peu plus l’histoire du football français.

Il ne faut jamais rien laisser à Karim Benzema. La moindre demi-occasion, il la transforme en but. Encore plus dans la période actuelle, où il performe à chacune de ses apparitions.

Il en a encore fait la démonstration contre les Sévillans. Sur une frappe mal repoussée par le gardien marocain Yassine Bounou, «El Nueve», à l’affût, a poussé le ballon au fond des filets pour permettre au Real Madrid d’égaliser à la demi-heure de jeu et surtout inscrire au passage déjà son 11e but de la saison dans le championnat d’Espagne.

Mais celui-là a une saveur particulière pour l’avant-centre de l’équipe de France. Cette réalisation a fait de lui le meilleur buteur français de l’histoire en club avec 361 buts. Il a effacé des tablettes Thierry Henry qui détenait jusque-là ce record avec 360 réalisations en club. Karim Benzema a réalisé cette prouesse avec seulement deux clubs. Tout d’abord avec Lyon, où il a commencé sa carrière et inscrit 66 buts (en 148 matchs), puis avec le Real Madrid, qu’il a rejoint en 2009, marquant 295 buts en 577 rencontres sous le maillot merengue .

! Proud to have become the best French striker in the history… #Nueve #Vamonos #Alhamdulillah pic.twitter.com/fFJsOIZW8N

— Karim Benzema (@Benzema) November 28, 2021