Portugal : les premiers cas du variant Omicron détectés dans l’équipe de Belenenses

Le variant Omicron, qui suscite une nouvelle vague d’inquiétude à travers le monde, a été détecté pour la première fois au Portugal. Il a été identifié chez treize joueurs du club de Belenenses, qui, décimé par les cas de Covid-19, n’avait pu aller au terme de son match, samedi, contre Benfica, provoquant une forte polémique dans le pays.

«Les tests préliminaires effectués par l’Insa (Institut internationale de santé) suggèrent fortement que tous les treize cas associés aux joueurs du Belenenses SAD sont liés au variant préoccupant Omicron», a indiqué l’agence publique dans un communiqué. L’un des joueurs serait à l’origine de cette contamination après avoir récemment effectué un voyage en Afrique du Sud, qui a révélé l’existence de ce nouveau variant. Ce lundi, l’OMS a mis en garde contre Omicron qui présente «un risque très élevé» au niveau mondial, alors qu’il ne cesse de progresser à travers le globe.

Cette révélation risque de renforcer la polémique née à l’issue du «match de la honte», comme il a été qualifié au Portugal, entre Belenenses et Benfica. Comptant pour la 12e journée du championnat, la rencontre avait dû être interrompue en début de seconde période quand l’équipe de Belenenses n’avait plus que six joueurs sur le terrain.

Frappée par plus d’une vingtaine de cas positifs parmi son effectif et son encadrement, l’équipe lisboète ne s’était présentée sur le terrain qu’avec neuf joueurs, avec notamment un gardien de but de 20 ans repositionné comme attaquant. Face à cette situation, le président du club avait au préalable demandé le report la rencontre à la Ligue portugaise.

Mais l'instance lui aurait répondu qu’un match pouvait se jouer avec au moins huit joueurs et que le club s’exposait à des sanctions s’il déclarait forfait. De son côté, un responsable de la Ligue a confirmé, dans des médias locaux, avoir eu un contact téléphonique avec le président de Belenenses mais que la Ligue n'avait pas reçu de «demande formelle» en vue d’un report du match.