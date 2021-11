PSG : Combien de temps d’absence pour Neymar ?

Ce sont des images vues à de nombreuses reprises depuis son arrivée à Paris. Celles de Neymar allongé sur la pelouse se tordant de douleur. Malheureusement pour le Brésilien, elles se sont reproduites, dimanche, en fin de match lors de la victoire à Saint-Etienne (1-3), où il est sorti sur une civière après s’être tordu la cheville gauche. Une nouvelle blessure qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines.

A moins de dix minutes du coup de sifflet final, alors que le PSG venait de prendre difficilement l’avantage dans le Forez, le n°10 parisien a tenté un dribble sur Yvann Maçon. Mais en voulant éviter un tacle du joueur stéphanois, l’ancien barcelonais a vu son pied gauche retomber sur la jambe de Maçon avant que sa cheville ne se torde dans la pelouse.

Une fois au sol, Neymar a crié de douleur et a appelé le staff médical du club de la capitale. Dans l’incapacité de se relever, il a dû être évacué sur une civière. En larmes. Au vu des images, il ne devrait pas rejouer de sitôt. Il n'y a même quasiment aucune chance qu’il retrouve les terrains d’ici à la fin de l’année. Il devrait ainsi manquer le dernier match de la phase de poules de la Ligue des champions contre Bruges (7 décembre), qui n’a toutefois aucun enjeu, le PSG étant déjà assuré de terminer à la 2e place de groupe, et les dernières rencontres de la phase aller de Ligue 1, dont les chocs contre Nice, Lens ou encore Monaco.

Selon les premières constatations médicales effectuées au retour à Paris, son indisponibilité est estimée à six semaines, d’après les informations de l’Equipe. Il pourrait ainsi faire son retour mi-janvier. Mais le Brésilien doit effectuer de nouveaux examens ce lundi qui permettront de déterminer plus précisément la nature de sa blessure et la durée exacte de son absence.

En attendant, ce nouveau pépin physique est un coup d’arrêt pour «Ney». Après un début de saison compliqué, il donnait le sentiment de monter en puissance ces dernières semaines, même si tout n’était pas encore parfait. Et son absence va contraindre Mauricio Pochettino à lui trouver une alternative, alors que le coach argentin peine déjà à donner une identité de jeu à l’équipe parisienne. Malgré cette nouvelle épreuve, Neymar a assuré sur les réseaux sociaux qu’il reviendrait «meilleur et plus fort». Reste désormais à savoir quand...