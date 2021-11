Rugby : un essai incroyable en mettant un coup de tête dans le ballon (vidéo)

Au Pays de Galles, un joueur de rugby a certainement marqué l’essai le plus insolite de l’année, grâce à un enchainement très osé et un coup de tête mis dans le ballon pour éliminer le dernier défenseur.

Edd Howler, l’arrière des Bridgend Ravens, un club semi-professionnel gallois, a réalisé cet exploit le samedi 27 novembre, lors du quart de finale de la coupe nationale.

Alors qu’un adversaire venait de taper dans le ballon pour dégager son camp, il a décidé de lui répondre en jouant lui aussi au pied, mais sans se saisir du ballon auparavant. Un coup de pied de volée déjà très rare au rugby, qui lui a permis de renvoyer le cuir loin devant.

L’action incroyable ne s’arrête pas là, puisque grâce au rebond du ballon ovale, celui-ci lui est revenu dessus à hauteur de visage. Afin de battre le dernier défenseur, qui n’a pas le droit de plaquer un adversaire s’il n’a pas le ballon entre les mains, il a alors eu l’idée de mettre un coup de tête dedans, afin de le faire passer par-dessus son vis-à-vis.







A moment of genius from @eddhowlz booked our place in the @IndigoGroupPrem Cup Quarter Final next year!



pic.twitter.com/QpDFmAvgEw

— Bridgend Ravens (@bridgendravens) November 28, 2021