Boxe : Floyd Mayweather dévoile qui est selon lui le meilleur boxeur actuel

Floyd Mayweather, retraité des rings de boxe, a donné le nom de celui qu’il considère comme l’actuel meilleur boxeur de la planète toutes catégories confondues.

Alors que la majorité des fans et spécialistes du Noble art s’accordent à dire qu’en ce moment, Saul Alvarez, alias «Canelo», est le n°1 de la discipline par ses performances incroyables (devant Tyson Fury !), l’Américain, qui est d’ailleurs le seul à avoir battu le Mexicain, conteste cette idée.

«Le meilleur combattant en ce moment est Terence Crawford», a déclaré Floyd Mayweather à Fight Hype. Agé de 34 ans, le boxeur américain est champion du monde WBO des welters et a également été patron des légers WBO en 2014 ainsi que des super-légers WBO, WBC, WBA et IBF entre 2015 et 2017.

«Money», qui est récemment remonté sur le ring pour un combat exhibition très lucratif contre le youtubeur Logan Paul, s’occupe de plusieurs boxeurs. Il a également confié qu’il aimerait bien gérer la carrière de Terence Crawford.

«Tout dans la vie est affaire de temps et de patience, a-t-il expliqué. S'il est un jour un agent libre et qu'il aimerait aller dans n'importe quelle entreprise, j'aimerais travailler avec lui. Je sais ce que je peux faire pour l'amener à ce niveau supérieur car il a beaucoup de talent brut et c'est un sacré combattant.»

