Equipe de France : Noël Le Graët «ne prolongera pas» Didier Deschamps avant la Coupe du monde

Qui sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France ? Le mystère reste entier. Alors que le contrat de Didier Deschamps à la tête des Bleus s’achèvera après la Coupe du monde 2022 au Qatar, Noël Le Graët a annoncé qu’il ne sera pas prolongé avant le début de la compétition, laissant la porte ouverte à toutes les possibilités.

Depuis le début de son mandat en 2012, Didier Deschamps a régulièrement vu son bail être renouvelé avant le début de chaque grande compétition. Mais après bientôt dix années passées à diriger l’équipe de France, ce ne sera pas le cas avant le Mondial qatari (21 novembre-18 décembre 2022). Une volonté de l’ancien capitaine tricolore mais aussi de Noël Le Graët, désireux de ne pas précipiter les choses et de se donner du temps avant de prendre une décision.

«Je lui ai dit que malgré notre habitude de le prolonger avant chaque compétition, on ne le fera pas, a déclaré à l’AFP le président de la FFF. Il m’a répondu que de toute façon, il aurait refusé et qu’on se reverra après la Coupe du monde. Cela s’est passé en toute amitié. Didier est un homme très droit. Prolongé ou pas, il travaillera de la même façon».

Zidane favori

La décision de Didier Deschamps pourrait être orientée en fonction du résultat des coéquipiers d’Hugo Lloris au Qatar, où ils défendront leur titre conquis quatre ans plus tôt en Russie. «S’il gagne le Mondial, peut-être voudra-t-il continuer. S’il ne le gagne pas, il aura peut-être l’esprit de revanche. Je l’apprécie tellement : on ne peut pas dire que la décision lui appartiendra, mais pas loin. Je crois que la fidélité en Didier a payé», a ajouté Noël Le Graët, qui n’a pas hésité à lui renouveler sa confiance après l’échec l’été dernier à l’Euro et l’élimination dès les 8es de finale face à la Suisse.

Et si le chemin de Didier Deschamps et de l’équipe de France venait à se séparer dans un an, Zinedine Zidane fait figure de favori pour lui succéder dans l’esprit du président de la FFF. «Tout le monde y pense, a-t-il confié. Imaginons que Didier me dise qu’il arrête ou qu’il ne veut pas continuer. Le nom de Zidane viendra évidemment, s’il est libre». Reste à savoir si l’ancien meneur de jeu, libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, le sera encore, alors que le PSG en a fait sa priorité en cas de départ de Mauricio Pochettino à Manchester United.

Une chose est sûre, Noël Le Graët ne demandera pas à «Zizou» d’attendre que le poste occupé par Didier Deschamps se libère. «Je ne ferai pas ça, a-t-il assuré. Pour diriger l’équipe de France, il faut une sacrée envie. Si tu le fais par calcul, ce n’est pas forcément le bon système. On vient de se qualifier pour la Coupe du monde, donc ce n’est pas le moment de parler de succession.» Mais le sujet risque d’alimenter de nombreux débats pendant un an.