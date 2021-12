Affaire Peng Shuai : la WTA suspend tous les tournois en Chine

La WTA a annoncé ce mercredi, «la suspension des tournois en Chine» en raison de l'affaire Peng Shuai, selon un communiqué de l'instance qui gère le circuit féminin de tennis.

«J'annonce la suspension immédiate de tous les tournois WTA en Chine, y compris Hong Kong, a ainsi écrit Steve Simon, patron de l’instance. En bonne conscience, je ne vois pas comment je peux demander à nos athlètes de participer à des tournois quand Peng Shuai n'est pas autorisée à communiquer librement et a, semble-t-il, subi des pressions pour revenir sur ses allégations d'abus sexuels.»

"With the full support of the WTA Board of Directors, I am announcing the immediate suspension of all WTA tournaments in China, including Hong Kong."

