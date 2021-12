Ligue 1 : le PSG cale contre Nice (0-0), la bonne opération de l'OM à Nantes (0-1)

Le PSG a été accroché par Nice (0-0), mercredi soir lors de la 16e journée de Ligue 1. De son côté, l'OM est allé s'imposer à Nantes (0-1) et remonte à la deuxième place derrière Paris après la défaite de Rennes contre Lille (1-2).

Paris, la fête un peu gâchée

Alors que Lionel Messi a présenté son Ballon d’Or au Parc des Princes avant la rencontre, le public s’attendait peut-être à le voir briller. Mais ce ne fut pas le cas. A l’image de toute l’équipe parisienne, l’Argentin a beaucoup vendangé. Les hommes de Mauricio Pochettino ont concédé leur deuxième nul de la saison. Et qu’il fut bien pâle ce partage des points contre des Aiglons qui avaient un peu plus envie que les Parisiens.

"On est contents d'être champion d'automne"





Donnarumma satisfait de la première partie de saison du #PSG après le match nul concédé à domicile.



L'OM, dauphin du PSG

Ces dernières semaines, l’inquiétude grandissait autour de l’OM. Mais grâce encore à un Dimitri Payet des grands soirs, le club phocéen est remonté à la deuxième place de la Ligue 1 en enchaînant une seconde victoire d'affilée à Nantes (1-0) à la suite d’un but de Gerson après celle contre Troyes (1-0). En attendant la décision de la commission de discipline de la Ligue dans une semaine pour OL-OM, les Marseillais ont poursuivi leur redressement en championnat et évacué encore un peu plus le souvenir récent et douloureux de leur élimination en Ligue Europa.

Rennes tombe contre Lille

Lille a mis fin à la belle série d'invincibilité de Rennes (13 matchs sans défaite) et s'est relancé dans la course à l'Europe en s'imposant 2-1 au Roazhon Park. Séduisants en Ligue des champions mais décevants en L1, les Lillois, qui restaient sur six matchs sans victoire en championnat (4 nuls, 2 défaites), restent en deuxième partie de tableau (12e) mais ne sont plus qu'à cinq points des places européennes. Rennes, qui n'avait plus perdu depuis le 19 septembre abandonne à Marseille sa place de dauphin du PSG mais reste sur le podium.

Lyon retombe encore dans ses travers

A huis clos, après le jet d'une bouteille d'eau sur Dimitri Payet lors du match face à l'OM, Lyon s'est incliné dans le temps additionnel face à Reims (2-1). Signe de la fébrilité trop souvent constatée cette saison chez les Lyonnais, Anthony Lopes a relâché le ballon après une frappe lointaine d'Alexis Flips, reprise par Hugo Ekitik (90e+3). Les Lyonnais sont dixièmes.

Bordeaux continue de couler

Comme face à Metz et Brest, Bordeaux a mené contre Strasbourg avant de s’incliner. Les Girondins ont perdu 5-2. Désormais à la place de barragiste (18e), le club bordelais a plus que jamais la plus mauvaise défense de Ligue 1 (37 buts pris).