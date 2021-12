Photos : quand les stars régalent le public au cirque

La deuxième édition de Mosaic 75 s’est déroulée il y a quelques jours au Cirque d’hiver Bouglione de Paris. Tournoi de football, stand-ups et show... Le public a pu profiter d’un magnifique moment de communion entre différentes spécialités.

Des stars, du rire, du spectacle. Lundi 22 novembre, les organisateurs de Mosaic 75 pouvaient avoir le sourire. La nouvelle édition de leur événement a été une brillante réussite. Sous le regard avisé de Thierry Henry et Wilfried Mbappé (père de Kylian), bien installés dans les tribunes du prestigieux cirque, les célébrités présentes ont défilé sur la piste.

Salif Gueye et Alex Afios ont d’abord ouvert leur bal avec des prestations sur du hip-hop et rap afin de chauffer comme il se doit la salle et laisser place au tournoi de foot en 3 contre 3. Des anciens footballeurs (Laure Boulleau, Mamadou Niang, Benoît Cheyrou, Florent Sinama-Pongolle, Matthieu Bodmer et Sydney Govou) se sont frottés à des VIP (Ciryl Gane, Paul Kabesa, Vargasss, Redouane Bougheraba, Bilel Jkitou ou encore Booder, Hakim Jemili et Youssoupha).

Une véritable fête ponctuée de gestes techniques applaudis par tout le public mais aussi et surtout beaucoup de rires procurés.

Du rire justement, ce fut la suite de la soirée avec du stand-up concocté par Redouane Bougheraba, Hakim Jemili, Djimo et Booder qui se sont succédé avant de laisser place au rappeur Franglish pour un mini-concert qui a ravi les 1.500 spectateurs présents.

«L’idée de cette soirée, de ce projet, de ce show unique, c’était de prouver qu’on pouvait dire "nous" à chaque fois, dans tout ce qu’on faisait», a alors conclu Smaïl Bouabdallah, l’un des organisateurs de l’événement. Et il a raison, c’était total régal !