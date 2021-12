Boxe : Anthony Joshua toujours «en colère» après sa défaite contre Oleksandr Usyk

Anthony Joshua, battu par Oleksandr Usyk il y a quelques mois, a confié mercredi qu’il était encore en colère après lui-même.

A l’occasion d’une opération de communication avec son sponsor Under Armour – autour de sa nouvelle gamme de produits «Outrun The Storm» résistante à l’eau - le boxeur britannique, qui a enregistré sa deuxième défaite en carrière à 32 ans et perdu les titres poids lourds WBA, WBO et IBF, est revenu sur ce revers en quelques mots.

«Après ce combat, je reste en colère contre moi-même, a-t-il avoué. J’ai regardé les moments clés du combat plusieurs fois. Je sais que je peux être meilleur et je m’efforce de l’être.» Des propos qu’Anthony Joshua avait d’ailleurs confirmés un peu plus tôt à la BBC.

Changement d'entraîneur ?

Une revanche contre Oleksandr Usyk, qui pourrait aussi affronter Tyson Fury (détenteur de la ceinture WBC) pour l’unification des titres, est d’ailleurs «en préparation» et devrait être organisée au début de 2022.

«Je pense que les gens me voient toujours comme un champion, même si je n'ai pas les ceintures autour de ma taille. Ils savent que j'ai la capacité de devenir champion», a indiqué «AJ», qui avait remporté son match revanche contre l'Américain Andy Ruiz en 2019.

Après sa défaite contre Usyk, invaincu et qui vient des lourds-légers, Anthony Joshua a confié avoir fait des changements. «Si vous restez le même, vous obtenez les mêmes résultats», a indiqué celui qui s’est rendu aux Etats-Unis et a notamment rencontré Virgil Hunter, le coach de Tony Yoka et Souleymane Cissokho.

«Ce qui m'attend, c'est de devenir trois fois champion du monde des poids lourds, j’en ai la motivation», a-t-il conclu au média britannique.

