FC Barcelone : Ousmane Dembélé arrive avec une heure de retard à un dîner organisé par le club

Ousmane Dembélé s’est encore fait remarquer. Connu pour ses retards à répétition, notamment aux entraînements du FC Barcelone, l’attaquant français a une nouvelle fois rencontré un problème de ponctualité, mercredi soir, à l’occasion d’un dîner du club catalan.

Quelques semaines après l’arrivée de Xavi sur le banc, le Barça avait organisé un repas dans un restaurant de Barcelone. L’occasion de souder un peu plus l’équipe à une semaine du match décisif pour la qualification pour les 8es de finale de Ligue des champions sur la pelouse du Bayern Munich, mais aussi de célébrer le trophée Raymond Kopa du meilleur jeune, reçu lundi par Pedri lors de la cérémonie du Ballon d’or.

Le milieu de terrain espagnol est d’ailleurs arrivé le premier au restaurant Via Veneto, peu après 20h. Il a été suivi par les membres du staff technique et les autres joueurs barcelonais, comme Sergi Roberto, Gerard Piqué, Sergio Agüero ou encore Dani Alves, qui était vêtu d’une veste à paillettes comme Lionel Messi lundi.

Et le dernier arrivé au rendez-vous n’était autre qu’Ousmane Dembélé. Le champion du monde 2018 s’est présenté pratiquement une heure après Pedri. Ce nouvel épisode ne va pas arranger sa réputation, lui qui a connu de multiples retards aux entraînements depuis son arrivée en Espagne. Il confirme également que l’avenir de l’international tricolore, en fin de contrat à l’issue de la saison, s’inscrit de plus en plus loin de Barcelone malgré la volonté des dirigeants catalans de le voir prolonger.