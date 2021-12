Vidéo : Max Biaggi bat 21 records de vitesse au guidon d’une moto électrique

Max Biaggi a affolé les compteurs. Le pilote italien, aujourd’hui âgé de 50 ans, a fait tomber plusieurs records de vitesse, fin novembre, au guidon de sa moto électrique lancée à vive allure sur la piste du Kennedy Space Center (États-Unis).

Max Biaggi et Voxan ont remis ça. Un an après avoir battu une multitude de records sur la piste de l’aéroport de Châteauroux, ils ont récidivé et fait encore mieux sur la piste de décollage et d'atterrissage des navettes spatiales de Space Florida.

Avec une monture plus légère et plus puissance, le Transalpin a établi pas moins de 21 records du monde de vitesse à l’occasion de tests effectués entre le 18 et 23 novembre dernier.

Aux commandes de sa Voxan Wattamn, conçue par le groupe monégasque Venturi et qui a le même moteur que la Mercedes engagée en Formule E (435 ch.), il a surtout battu le prestigieux record de vitesse en catégorie moto électrique semi-carénée de moins de 300 kilos avec une vitesse de 456 km/h.

456 km/h (283 mph)





The Voxan Wattman ridden by @maxbiaggi remains the fastest electric motorcycle in the world, reaching a speed of 456 km/h (283 mph) #wediditagain





Conformément au règlement de la Fédération internationale motocycliste, la vitesse de la Voxan Wattman a été mesurée, après un départ lancé, sur 1 km aller, puis 1 km retour dans un espace-temps inférieur à 2 heures. C’est la moyenne des deux vitesses qui a été retenue, soit 455,737km/h précisément. Mais Max Biaggi, ancien champion du monde en 250 cm3 (de 1994 à 1997) et en Superbike (en 2010 et 2012), a été encore plus vite. Le compteur GPS de la Wattman est monté jusqu’à 470,257 km/h en vitesse de pointe instantanée.

«En moins d’un an, nous avons réussi à abaisser le poids de la moto, à en augmenter la puissance et à en améliorer la stabilité. Après nos records de novembre 2020 en catégorie ‘plus de 300 kilos’, ces 21 nouveaux records sont à nouveau une magnifique récompense pour le Groupe Venturi, pour Max Biaggi, mais aussi pour nos chers partenaires que sont Saft, Michelin et Mercedes», s’est félicité Gildo Pastor, président du groupe Venturi.