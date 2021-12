Grand Prix d’Arabie Saoudite de F1 : Max Verstappen champion du monde si…

A deux courses de la fin de la saison, Max Verstappen reste le mieux placé pour décrocher le titre de champion du monde de Formule 1. Et le pilote néerlandais, qui compte huit points d’avance sur Lewis Hamilton, pourrait même être sacré, ce dimanche, au Grand Prix d’Arabie Saoudite.

Les chances sont minces, mais la possibilité de voir Max Verstappen s’offrir sa première couronne mondiale lors du premier Grand Prix d’Arabie Saoudite de l’histoire existe. Ce qui n’est pas le cas pour Lewis Hamilton. Le Britannique, qui reste sur des victoires au Brésil et au Qatar, devra quoi qu’il arrive batailler jusqu’à la dernière course de la saison à Abu Dhabi pour tenter de conquérir un 8e sacre, qui ferait de lui le pilote le plus titré seul devant Michael Schumacher.

Pour priver Hamilton de ce record et mettre un terme au suspense, Verstappen doit s’imposer sur le nouveau tracé de Djeddah et espérer que son rival termine à la 7e place sans réaliser le meilleur tour en course ou au-delà. Il peut également être sacré s'il remporte le Grand Prix avec le point de bonus du meilleur tour et que le Britannique passe la ligne d'arrivée à la 6e place ou au-delà. Il aurait ainsi au moins 26 points d’avance sur le pilote Mercedes, qui pourra inscrire au mieux 26 points, en cas de victoire et de meilleur tour, lors de l’ultime course la semaine suivante (12 décembre), mais il serait devancé par le Néerlandais au nombre de victoires décrochées cette saison.

Une deuxième place (18 points) pourrait également suffire à Max Verstappen, s'il réalise le meilleur tour et qu'Hamilton finit la course à la 10e place ou au-delà ou si le quadruple champion du monde en titre n’inscrit tout simplement pas le moindre point. Tout autre scénario ne ferait que prolonger le suspense d’une saison pour le moins indécise.

Max Verstappen champion du monde au Grand Prix d’Arabie Saoudite si…

- Max Verstappen remporte le Grand Prix avec le point de bonus du meilleur tour et Lewis Hamilton termine à la 6e place ou au-delà.

- Max Verstappen remporte le Grand Prix et Lewis Hamilton termine à la 7e place sans réaliser le meilleur tour en course ou au-delà.

- Max Verstappen termine à la 2e place avec le meilleur tour en course et Lewis Hamilton termine à la 10e place ou au-delà.

- Max Verstappen termine à la 2e place et Lewis Hamilton ne marque pas le moindre point.