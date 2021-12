Ballon d’or : Mbappé premier au Cameroun, Benzema 3e en France, Messi en tête 59 fois… les détails des votes

Les détails des votes des 180 journalistes ont été révélés samedi par France Football. Et comme chaque année, quelques surprises sont à noter.

Lionel Messi, premier dans 59 pays

Vainqueur de son septième Ballon d’or, Lionel Messi arrive en tête dans 59 pays. En Argentine évidemment. «La Pulga», qui permet au PSG de décrocher son premier titre, s’est imposé face à Robert Lewandowski (612 contre 580). L’Argentin est arrivé en tête en Amérique du Nord et Caraïbes, en Amérique du Sud, en Asie et en Océanie.

Robert Lewandowski au top en europe et afrique

Deuxième, Robert Lewandowski est arrivé à 47 reprises en tête. Et c’est notamment l’Europe et l’Afrique qui ont placé le buteur du Bayern Munich à la première place. Pour beaucoup, le Polonais aurait dû remporter le Ballon d’Or déjà en 2020 (mais qui a été annulé à cause de la pandémie de Covid).

Kylian Mbappé, n°1 au Cameroun et en Ouzbékistan

Neuvième cette année, Kylian Mbappé a toutefois été placé en tête par deux pays. En effet, le journaliste du Cameroun a estimé que Mbappé méritait le Ballon d'Or tout comme celui de l'Ouzbékistan.

Karim Benzema seulement 3e en France, oublié en Algérie

Benzema méritait le Ballon d'Or pour onze pays (Bulgarie, Comores, Espagne, Côte d'Ivoire, Madagascar, Oman, Tunisie, Tahiti, Tchad, Togo, Syrie). Seulement quatrième place, la star du Real Madrid n’est que 3e. Et en Algérie, dont il détient ses origines, «le Nueve» ne figure même pas dans le top 5.

Les autres votes surprenants

Concernant les autres votes à retenir, il faut se pencher du côté du Mozambique (Ronaldo, Erling Håland, Benzema, Kane, Fernandes), du Bhoutan (Salah, Kanté, Haaland, Phil Foden, Benzema) ou encore du Yémen (Salah, Benzema, Mahrez, Ronaldo, Mbappé). Ces trois pays n'ont placé ni Messi, ni Lewandowski, ni Jorginho dans le Top 5.