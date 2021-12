Biathlon : Les Bleues intouchables sur le relais d’Östersund

Une véritable démonstration. Les Bleues ont remporté, ce dimanche 4 décembre, le relais féminin d’Östersund (Suède), comptant pour la 2e étape de la Coupe du monde de biathlon, en reléguant très loin la concurrence incarnée par la Biélorussie (2e) et la Suède (3e).

Quasiment trois ans qu’elles n’avaient plus goûté à ce bonheur. Les Françaises ne s’étaient plus imposées sur un relais depuis janvier 2019 à Ruhpolding (Allemagne). Elles ont mis fin à cette disette de fort belle manière. Les Tricolores, emmenées par Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet, ont survolé les débats en étant notamment impériales derrière la carabine avec seulement quatre pioches.

Après avoir terminé à la 2e place de la poursuite la veille, Anaïs Bescond (8/10 au tir) a lancé cette équipe de France, qui a pris les commandes peu avant la mi-course avec Anaïs Chevalier-Bouchet (10/10). Très en forme depuis l'entame de la saison, elle a réalisé un sans-faute pour ressortir en tête à l'issue de son tir debout, alors que les principales concurrentes des Bleues se sont effondrées et ont dû aller tourner sur l’anneau de pénalité.

Julia Simon (9/10), qui s’est refait une santé sur ce premier relais après un début de saison compliquée, puis Justine Braisaz-Bouchet (9/10) n’ont ensuite pas tremblé et ont parfaitement géré la confortable avance française pour décrocher ce succès qui ne souffre d’aucune contestation. Tout sourire après son dernier tir éclair, Justine Braisaz-Bouchet a même pris le temps de saisir un drapeau tricolore avant de franchir la ligne d’arrivée avec près d'une minute d'avance sur les Biélorusses et de célébrer la victoire avec ses coéquipières.

Après deux années mitigées, ce succès confirme le très bon début de Coupe du monde et le retour au premier plan des Françaises, qui comptaient trois podiums en quatre courses individuelles (2 pour Chevalier-Bouchet, 1 pour Bescond) avant cette victoire. A elles de confirmer dès la semaine prochaine à Hochfilzen (Autriche).