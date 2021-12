Biathlon : nouveau podium pour Emilien Jacquelin sur la poursuite d’Östersund

Nouveau podium pour Emilien Jacquelin. Deuxième du sprint, jeudi dernier, le Français a pris la 3e place, ce dimanche, de la poursuite d’Östersund, remportée par le Norvégien Vetle Christiansen. Il a été devancé au sprint par le Suédois Sebastian Samuelsson.

Sa première victoire de la saison lui tendait les bras. Mais le Français a failli au plus mauvais des moments derrière sa carabine. Parti en 2e position, à 18 secondes de Samuelsson, le double champion du monde de la spécialité a refait son retard pour se retrouver seul en tête à la mi-course grâce à un sans-faute sur ses deux tirs couché. Mais il a eu beaucoup moins de réussite debout.

Après avoir commis deux fautes, il a vu Samuelsson et Christiansen revenir à sa hauteur. Et tout s’est joué lors de l’ultime passage sur le pas de tir. Le Norvégien n’a pas tremblé et a fait tomber toutes les cibles, alors que le Français et le Suédois, auteur d’une faute chacun, ont dû tourner sur l’anneau de pénalité.

Ressortis au coude-à-coude, ils se sont disputés la 2e place au sprint. Et à ce petit jeu, Samuelsson a été le plus fort, Emilien Jacquelin devant se contenter de la 3e place. «Je n'avais plus les watts pour le battre, a-t-il déclaré à l’arrivée au micro de la chaine L’Equipe. (…) Mais je suis quand même troisième et je sais que j’ai encore une marge de manœuvre, c’est intéressant pour la suite». Et la suite, ce sera dès vendredi prochain à Hochfilzen, où il tentera de décrocher son premier succès sur le sprint et la poursuite programmés en Autriche.