PSG : Lionel Messi «souffre du froid» en France

Lionel Messi connaît une adaptation compliquée en France. Débarqué cet été au PSG, en provenance de FC Barcelone, le septuple Ballon d’or peine à trouver ses marques et à donner la pleine mesure de son talent. Et les conditions climatiques dans l’Hexagone ne seraient pas étrangères à ses difficultés.

Depuis son arrivée dans la capitale, il y a quatre mois, l’Argentin a inscrit quatre buts en douze matchs toutes compétitions confondues. Loin de ses standards habituels. Il peine surtout à trouver sa place sur le terrain et se distingue par son déchet technique. Comme samedi soir à Lens (1-1), où il a eu du mal à rayonner et se montrer décisif.

Dans le nord, la température était très fraîche comme la semaine passée à Saint-Etienne (1-3), au cours d’une rencontre marquée par des chutes de neige, ou contre Nice (0-0). Et cela pourrait expliquer les performances décevantes du natif de Rosario, même s’il a délivré trois passes décisives dans le Forez. C’est en tout cas une raison avancée par son grand ami et ancien coéquipier à Barcelone Luis Suarez.

«Notre relation avec Leo est toujours intacte, on se parle tous les jours. On parle des matchs, de la famille… Et il m’a dit qu’il souffrait beaucoup de jouer dans le froid, et surtout de la neige, a confié l’attaquant uruguayen à TNT Sports Argentina. Il faut s’habituer au froid là-bas (en France)».

Et Lionel Messi va devoir s’adapter au plus vite car l’hiver ne fait que commencer. Et les températures ne seront pas très élevées pendant encore plusieurs semaines. A commencer pour le match de Ligue des champions, ce mardi, face à Bruges au Parc des Princes.