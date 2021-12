Vidéo : un KO exceptionnel au Bellator 272

Le combattant de MMA Sergio Pettis a offert l’un des KO les plus impressionnants de l’année, vendredi lors du Bellator 272.

Sergio Pettis a remporté une victoire spectaculaire face au Japonais Kyoji Horiguchi. Et alors que ce dernier dominait les débats, il a encaissé un KO surprenant après ce que l’on appelle un «spinning back fist», une sorte de coup de poing retourné dans le 4e round.

.@sergiopettis OUTTA NOWHERE!





What a way to end the 2021 Bellator MMA season LIVE on @SHOsports.

— BellatorMMA (@BellatorMMA) December 4, 2021