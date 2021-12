Formule 2 : Enzo Fittipaldi donne des nouvelles rassurantes après son terrible accident au Grand Prix d’Arabie Saoudite

Plus de peur que de mal. Au lendemain de son terrible accident au départ du Grand Prix de Formule 2 d’Arabie Saoudite avec Théo Pourchaire, Enzo Fittipaldi a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé depuis son lit d’hôpital.

Les images ont été terrifiantes. Et elles ont fait craindre le pire. Au moment de s’élancer, le jeune pilote brésilien n’a pu éviter Théo Pourchaire, qui avait calé sur la grille, et a heurté de plein fouet le Français. Après de longues minutes, les deux pilotes ont pu être extraits de leur monoplace avant d’être transportés à l’hôpital, où ils ont passé des examens. Resté en observation, le petit-fils d’Emerson Fittipaldi a fait part de ses blessures, qui auraient pu être bien plus graves.

«Je suis très reconnaissant d’avoir seulement cassé mon talon et d’avoir des coupures et des bleus. Merci à tous pour les messages, ainsi qu’à la FIA et au staff médical d’avoir pris grand soin de moi. Je suis très heureux que Theo aille bien. Je serai bientôt de retour sur la bonne voie et plus vite que jamais», a-t-il posté sur son compte twitter, accompagnant son message d'une photo de lui avec le pouce en l'air et le visage marqué, notamment son oeil gauche.

Hey guys, I am very grateful that I only broke my heel and have some cuts and bruises. Thank you all for the messages, as well as the FIA and medical staff for taking great care of me. I am very happy that Theo is ok. I will be back on track soon and faster than ever. pic.twitter.com/3aLqaEQtgn — Enzo Fittipaldi (@enzofitti) December 6, 2021

Rassuré par ces nouvelles, Théo Pourchaire lui a souhaité «un bon rétablissement». Le Français (18 ans), considéré comme l’un des pilotes les plus prometteurs de sa catégorie, avait déjà été rassurant sur sa santé. «Salut tout le monde, je voulais juste vous dire que je vais globalement bien ! Pour le moment, je ne sais pas si c’est déjà la fin de la saison pour moi. Mais le plus important n’est pas ça, c’était vraiment un très gros accident et Enzo est blessé. Je lui souhaite le meilleur rétablissement possible !», avait écrit le pilote de l’écurie ART, vainqueur cette année du Grand Prix de Monaco.