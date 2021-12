PSG : Sergio Ramos encore forfait face à Bruges

Depuis qu'il a effectué ses grands débuts, il y a dix jours, à Saint-Etienne, Sergio Ramos n’a pas rejoué. Forfait face à Nice et à Lens, le défenseur espagnol sera encore absent pour la rencontre de Ligue des champions, ce mardi, face à Bruges.

Il faudra attendre au moins jusqu’au mois de février pour voir l’ancien madrilène disputer un match de Ligue des champions avec le club de la capitale. Jugé encore un peu court, le n°4 parisien ne sera pas sur la pelouse du Parc des Princes pour la venue du club belge comptant pour la dernière journée de la phase de poules.

Il «poursuit son travail de réintégration progressif avec le groupe pour les trois prochains jours», a écrit le PSG dans un communiqué médical publié ce lundi. Reste à savoir si Sergio Ramos, qui n’a joué en tout et pour tout qu’un seul match depuis son arrivée cet été, sera disponible d’ici à la trêve, alors que Paris aura encore trois matchs à disputer.

Le défenseur ne sera pas le seul à faire défaut. Mauricio Pochettino devra également se passer des services de Neymar, qui «poursuit sa rééducation à Ooredoo et réalisera de nouveaux examens en fin de semaine» après sa blessure à la cheville, et de Julian Draxler. Presnel Kimpembe, «resté en soins ce matin dans les suites du choc reçu au mollet contre Lens», et Colin Dagba sont eux incertains pour ce rendez-vous.

Au rayon des bonnes nouvelles, Ander Herrera a quitté l’infirmerie et postule à une place dans le groupe parisien qui sera communiqué mardi matin. Ce dernier match est sans enjeu sur le plan sportif pour le PSG, qui est assuré de terminer à la 2e place de son groupe derrière Manchester City.