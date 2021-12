Ligue des champions : composition, arbitre, programme TV… tout savoir sur PSG-Bruges

Le PSG reçoit Bruges, ce mardi, pour la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Une rencontre sans enjeu pour le club de la capitale assuré de terminer à la 2e place derrière Manchester City, alors que les Belges, à égalité de points avec le RB Leipzig, vont lutter pour la 3e place. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

La composition probable du PSG

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Diallo, Nuno Mendes - Gueye, Verratti, Wijnaldum - Di Maria, Mbappé, Messi

L’arbitre

Jesus Gil Manzano a été désigné pour arbitrer cette rencontre. Et c’est la première fois que cet arbitre espagnol de 37 ans dirigera le club de la capitale sur la scène européenne. Mais il a déjà officié en Ligue des champions avec onze matchs à son actif, dont deux cette saison. En Liga, il a arbitré à 184 reprises.

Le stade

Le match entre le PSG et Bruges, qui s’étaient quittés sur un match nul à l’aller (1-1), va se jouer sur la pelouse du Parc des Princes, où les Parisiens ont remporté leurs deux premiers matchs cette saison face Manchester City (2-0) et le RB Leipzig (3-2).

La situation du groupe

Il n’y a pas plus de suspense pour les deux premières places du groupe. Avec 12 points, et quatre longueurs d’avance sur Paris, Manchester City est assuré de terminer en tête devant le club de la capitale, qui devra se contenter de la 2e place. Derrière, le RB Leipzig et Bruges, à égalité avec quatre points, vont se disputer à distance la 3e place qualificative pour la Ligue Europa.

L’adversaire

Bruges connait une période compliquée. Troisième du championnat belge, le club reste sur deux victoires étriquées à Genk (2-3) et à domicile face à Seraing (3-2). Et après des débuts prometteurs en Ligue des champions avec un nul contre le PSG (1-1) et une victoire à Leipzig (1-2), le champion de Belgique a été corrigé à deux reprises par Manchester City (1-5, 4-1) et il y a quinze jours par Leipzig (0-5). En un mois, les hommes de Philippe Clément ont encaissé pas moins de 20 buts.

Le programme TV

C’est un horaire inhabituel pour ce match de la 6e et dernière de phase de poules. Cette rencontre sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 18h45 sur Canal+ et RMC Sport 1.