Ligue des champions : Le PSG dompte Bruges grâce à des doublés de Mbappé et Messi (4-1)

Déjà qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions, le PSG s’est imposé, ce mardi, face à Bruges lors de la 6e et dernière journée de la phase de poules (4-1). Mais malgré l’ampleur du score, les hommes de Mauricio Pochettino, très attendus sur le plan du jeu, n’ont rassuré qu’à moitié.

Il était dit que ce match était sans enjeu pour Paris, qui avait déjà en poche son billet pour les 8es de finale et était assuré de finir à la deuxième place de son groupe derrière Manchester City. Mais la venue du club belge au Parc des Princes n’était totalement dénuée d’intérêt. Elle devait au moins servir au club de la capitale, et à Mauricio Pochettino qui avait émis la volonté de «continuer de s’améliorer», de se rassurer et rassurer après un enchaînement de prestations des plus décevantes depuis le début de saison.

Et cela a été chose à moitié faite face à une équipe de Bruges mal en point ces dernières semaines avec une défense qui avait encaissé 20 buts en un mois. Les coéquipiers de Marquinhos ont livré une performance collective intéressante et emballante au moins pendant les 45 premières minutes. Comme souvent (trop souvent ?), Kylian Mbappé s’est chargé de réchauffer le public du Parc des Princes frigorifié par le froid, la pluie et le vent. Et il n’a pas fallu très longtemps à l’attaquant français pour se mettre en action.

Dès la 2e minute, il a été à l’affût d’un ballon repoussé par Simon Mignolet pour ouvrir le score. Avec ce but, le champion du monde 2018 est devenu, à 22 ans et 352 jours, le plus jeune joueur à atteindre la barre des 30 buts dans l’histoire de la compétition devançant un certain Lionel Messi (23 ans et 131 jours). Sa 31e réalisation dans la compétition (en 51 matchs) n’a pas traîné puisqu'à peine cinq minutes plus tard, sur un service d’Angel Di Maria, il a trouvé le chemin des filets d’une volée du droit.

Double buteur, le prodige de Bondy, qui peut signer libre dans le club de son choix le 1er janvier s’il faut encore le rappeler, s’est ensuite mué en passeur pour délivrer sa 20e passe décisive dans la plus prestigieuse compétition européenne à destination de Lionel Messi, qui a exécuté sa spéciale frappe enroulée du pied gauche à l'entrée de la surface (38e). Et l’Argentin y est allé également de son doublé avec un penalty obtenu et transformé (76e). Mais s'ils ont particulièrement sédisants sur certaines séquences, avec des enchaînements et une intensité rarement vus ces derniers temps, le septuple Ballon d’or et Paris sont loin du compte pour donner entière satisfaction avant leur 8e de finale qui risque d’être relevé face à un premier de groupe.

Comme en témoigne leur 2e période beaucoup moins aboutie et plus poussive, qui a notamment permis à Mats Rits de tromper Gianluigi Donnarumma (68e). Le portier italien avait déjà dû s’employer à plusieurs reprises au retour des vestiaires face au relâchement de ses partenaires, quelque peu retombés dans leur travers et qui n’ont pas affiché la même maîtrise aperçu durant le premier acte.

«On a eu une performance complète, c’était beaucoup mieux. On peut encore s'améliorer mais aujourd’hui, je pense qu’on a fait un petit pas en avant. (...) On doit gérer nos temps faibles, qui sont peut-être beaucoup trop faibles. On a une gestion de nos matchs qui n’est pas toujours adéquate avec des matchs de haut niveau», a confié Mbappé à l’issue de la rencontre au micro de Canal+. Preuve que les Parisiens ont encore du chemin à parcourir en dépit de la bonne impression laissée à la pause. Et ils ont deux mois devant eux pour y parvenir avant les échéances cruciales. En attendant, c'est bien évidemment avec attention qu'ils suivront le tirage au sort lundi.