Premier League : Allan Saint-Maximin offre une montre de luxe à un fan

Allan Saint-Maximin, qui évolue à Newcastle, a offert à un fan une montre estimée à plus de 2.000 euros.

Arrivé chez les Magpies en 2019, le joueur français est un incontournable de son équipe. Si celle-ci, rachetée par les Saoudiens il y a quelques mois, est classée 19e en Premier League, l’attaquant a toujours été apprécié des fans du club. Et il l’a bien rendu à l’un d’entre eux.

En effet, Allan Saint-Maximin a offert une montre Tag Heuer Aquacer estimée à 2.000 livres (environ 2.300 euros) à Michael Urwin, qui a posté leur rencontre sur les réseaux sociaux, pour sa fidélité envers Newcastle.

I’ve been coming to st James park for nearly 30 years and never been as happy as I am today thanks to this generous man @asaintmaximin walks over and gives me this watch! Absolutly dumbfounded lost for words!! maxi is a true geordie good luck today my friend for life pic.twitter.com/YaFQTpsrRQ

— Michael Urwin (@michaelurwin14) November 20, 2021