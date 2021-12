PSG : Georginio Wijnaldum déjà sur le départ ?

Sitôt arrivé, sitôt parti ? Débarqué au PSG cet été, Georginio Wijnaldum, mécontent de son temps de jeu et de la confiance accordée par Mauricio Pochettino, réfléchirait déjà à un départ et à un retour en Angleterre.

En fin de contrat avec Liverpool, le milieu de terrain était l’un des joueurs les plus courtisés du dernier mercato estival. Et tout proche de s’engager avec le FC Barcelone, il avait finalement opté pour le club de la capitale, séduit par le discours des dirigeants et de Mauricio Pochettino. «Leonardo a fait preuve de professionnalisme et de sérieux, ce qui a incité Wijnaldum à choisir Paris. Pochettino lui a aussi parlé, il lui a dit le rôle qu’il allait jouer dans l’équipe», avait révélé son agent peu après sa signature.

Mais quelques mois plus tard, rien ne s’est passé comme Georginio Wijnaldum l’avait imaginé. Auteur de prestations décevantes, l’international néerlandais peine à trouver sa place au sein du collectif parisien et à exprimer pleinement son talent. La confiance du coach argentin à son égard s’est également effritée au fil des semaines au point d’être rarement titulaire.

Face à cette situation, Georginio Wijnaldum regretterait son choix et songerait à quitter le club parisien pour retourner en Angleterre, selon « TeamTalk». Newcastle, racheté il y a quelques semaines, aurait fait part de son intérêt et des contacts auraient déjà été établis entre l’avant-dernier de Premier League et l’entourage du joueur. Et Georginio Wijnaldum pourrait se laisser tenter par le club anglais pour y avoir déjà évolué pendant une saison (2015-2016).