PSG : Zinedine Zidane présent à Paris

Cela ne risque pas d’atténuer les rumeurs d’une arrivée au PSG. Alors que son nom circule depuis plusieurs semaines pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc parisien, Zinedine Zidane était présent en début de semaine à Paris, comme en témoigne une photo postée sur les réseaux sociaux, lundi soir, par Youri Djorkaeff.

Sur le cliché, l’ancien meneur de jeu tricolore était plutôt bien accompagné dans les rues de la capitale. Il était entouré de plusieurs champions du monde 1998 à savoir Fabien Barthez, Bixente Lizarazu, Alain Boghossian, Frank Leboeuf et Youri Djorkaeff. Ce beau monde a pris ce selfie non loin de la place Vendôme, vraisemblablement à l’issue d’une soirée d’anniversaire d’Aimé Jacquet, qui a fêté ses 80 ans le 27 novembre dernier.

Reste à savoir si «Zizou» a profité de son escapade parisienne pour rencontrer les dirigeants du PSG. Libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, il serait la priorité du club de la capitale pour remplacer Mauricio Pochettino, fragilisé par les performances du vice-champion de France depuis son arrivée il y a bientôt un an et annoncé du côté de Manchester United.

Un temps réticent, dans une volonté de prendre la suite de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Zidane aurait ouvert la porte à une arrivée au PSG. Lui qui profite actuellement de son temps libre en famille, préférerait néanmoins attendre la fin de la saison avant de prendre en mains la formation parisienne. Mais les événements pourraient se précipiter si les performances sans saveur des coéquipiers de Marquinhos continuent de s’enchaîner dans les prochaines semaines.

D’autant que Pochettino est de plus en plus remis en cause pour son incapacité à gérer les égos et à imposer une idée directrice dans le jeu en dépit de la qualité de l’effectif. Des facultés que Zinedine Zidane a su démonter avec le Real Madrid. Et c’est pour cette raison que l’état-major parisien insiste pour l’attirer. Il estime aussi qu’il est le seul à pouvoir convaincre Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain, de prolonger l’aventure à Paris. De sérieux arguments qui plaident en faveur d'une arrivée prochaine.