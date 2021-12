JO de Pékin : quelles sont les 7 nouvelles disciplines au programme ?

De la nouveauté aux JO de Pékin. Sept nouvelles épreuves seront au programme de la 24e édition des Jeux d’Olympique d’hiver organisée dans la capitale chinoise (4-20 février), dans le but de se rapprocher de la parité hommes-femmes.

Le ski va compter pas moins de cinq nouvelles disciplines avec une épreuve de saut à ski mixte, une épreuve mixte en figures freestyle, des épreuves hommes et femmes de big air et une épreuve mixte en snowboard cross. Les autres bénéficiaires sont le bobsleigh, avec le bob monoplace féminin qui fait son apparition, et le patinage de vitesse short-track, avec une épreuve mixte.

«Notre objectif est de trouver un équilibre entre les disciplines traditionnelles et celles plus innovantes», a confié Kit McConnell, directeur des Sports au CIO et à ce titre en charge du programme des Jeux, pour justifier l’entrée de ces nouvelles épreuves.

«Nous accueillons favorablement la décision du CIO d’ajouter sept nouvelles épreuves au programme des JO de Pékin en 2022 et avons hâte de présenter les Jeux d’hiver les plus paritaires de l’histoire !», s’est félicité de son côté le comité organisateur des JO de Pékin 2022.

En Chine, la proportion de femmes sera de 45,44% contre 41,2% il y a quatre ans à Pyeongchang, alors que le skeleton, le patinage de vitesse, le ski alpin, le ski de fond, le ski acrobatique et le snowboard seront paritaires pour la première fois.