Ligue 1 : des produits dérivés du PSG en vente sur la boutique en ligne de l’OM

Mauvaise surprise pour les supporters de l’OM. A quelques jours des fêtes de Noël, des produits dérivés du PSG se sont retrouvés en vente sur la boutique officielle de Marseille avant d’être finalement supprimés.

Erreur, piratage ou coup marketing ? Alors que la rivalité entre Paris et Marseille est toujours aussi exacerbée, il a été possible, pendant plusieurs minutes, de se procurer des produits aux couleurs du club de la capitale sur la boutique de son plus grand rival.

Au milieu des maillots floqués Payet ou Milik ou divers accessoires à la gloire de l’Olympique de Marseille, des bonnets, des tours de cou ou d’autres objets hivernaux comme des gants estampillés Paris Saint-Germain étaient également proposés.

Bonjour bonjour @OM_Officiel une petite explication ? Parce que là j’arrive plus à suivre ! #TeamOM pic.twitter.com/PYz758HvhL — Jack Bauer (@GuiseMaximilien) December 7, 2021

Les réactions sur les réseaux sociaux ne se sont pas fait attendre. Les supporters olympiens ont notamment fait part de leur colère de voir des produits de leur ennemi sur leur propre boutique.

Face à la vague d’indignation, les services du club, qui n’ont pas fait le moindre commentaire, ont décidé d’intervenir et ont fait retirer les produits du PSG mis en vente. Sans que l’on sache si la collection du PSG avait rencontré un quelconque succès sur le site olympien.