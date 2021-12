Ligue des champions : composition, arbitre, programme TV… Tout savoir sur Wolfsburg-Lille

En tête de son groupe, Lille se déplace, ce mercredi, sur la pelouse de Wolfsburg, pour le compte de la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions, avec son destin en main pour décrocher sa qualification pour les 8es de finale. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

La composition probable de Lille

Grbic - Celik (ou Djalo), Fonte, Botman, Reinildo - André, Onana, Ikoné, Yazici - Sanches, David

L’arbitre

Daniel Orsato a été désigné pour diriger cette rencontre. L’Italien (46 ans) est l’un des arbitres les plus expérimentés de la compétition. Désigné comme le meilleur arbitre du monde en 2020 par l’IFFHS, il a notamment officié lors de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich (0-1) à Lisbonne en août 2020.

Le stade

Le match entre Lille et Wolfsburg, qui s’étaient quittés sur un match nul à l’aller en septembre (0-0), va se jouer sur la pelouse de la Volkswagen Arena, où le club allemand a été accroché par le FC Séville (1-1) avant de s’y imposer contre le RB Salzbourg (2-1).

La situation du groupe

Avant cette dernière journée, Lille occupe la tête de son groupe, avec un point d’avance sur Salzbourg, deux sur le FC Séville et trois sur Wolfsburg. Et le Losc n’a besoin que d’un point pour se qualifier. En cas de succès en Allemagne, les Lillois seront non seulement qualifiés pour les 8es de finale, mais en plus ils seront assurés de terminer à la première place. Ils termineront également en tête s’ils font match nul et que, dans le même temps, Salzbourg ne s’impose pas à domicile contre le FC Séville. En cas de défaite, le Losc devra en revanche se contenter de la 3e place et de la Ligue Europa.

L’adversaire

Wolfsburg traverse une période particulièrement difficile. Après avoir enchaîné quatre matchs d’affilée sans défaite (3 victoires et un nul), le club allemand reste sur une série de trois revers consécutifs, dont le dernier ce week-end sur la pelouse de Mayence (3-0), et pointe seulement à la 8e place de la Bundesliga à sept points du podium. Mais les hommes de Florian Kohfeldt, nommé fin octobre à la place de Mark Van Bommel, peuvent encore se qualifier pour les 8es de finale en cas de victoire.

Le programme TV

Cette rencontre décisive pour la qualification pour les 8es de finale sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ et RMC Sport 1.