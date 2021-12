Ligue des champions : Lille qualifié pour les 8es de finale si…

Le Losc est en ballotage très favorable. En tête de leur groupe avant la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, les Lillois ont leur destin en mains pour espérer se qualifier pour les 8es de finale. A condition de ne pas flancher, ce mercredi soir, sur la pelouse de Wolfsburg.

Avant de se rendre en Allemagne, le club nordiste possède un point d’avance sur Salzbourg, deux sur le FC Séville et trois sur le club allemand. Et les hommes de Jocelyn Gourvennec n’ont besoin que d’un match nul pour décrocher leur billet pour la suite de la compétition.

En cas de victoire, ils seront non seulement qualifiés pour les 8es de finale, mais en plus ils seront assurés de terminer à la première place. Ils termineront également en tête s’ils font match nul et que, dans le même temps, Salzbourg ne s’impose pas à domicile contre le FC Séville. En cas de défaite, en revanche, le champion de France devra se contenter de la 3e place et de la Ligue Europa.

Une qualification pour les 8es de finale serait un événement pour le Losc. Le club lillois n’a plus atteint ce stade de la compétition depuis 2007, où il avait été éliminé par Manchester United.

Lille qualifié si…

- Le Losc s’impose à Wolfsburg, peu importe le résultat de l’autre match entre Salzbourg et le FC Séville. Les Lillois seront également assurés de terminer à la première place de leur groupe en cas de succès.

- Le Losc fait match nul, peu importe le résultat de l’autre rencontre opposant Salzbourg et le FC Séville. Les hommes de Jocelyn Gourvennec pourraient même terminer à la première place de leur groupe s'ils font match nul et que dans le même temps Salzbourg ne s’impose pas à domicile contre Séville.