Ligue des champions : vainqueur à Wolfsburg (1-3), Lille se qualifie pour les huitièmes de finale

Lille, brillant vainqueur à Wolfsburg (1-3) mercredi soir, s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le Losc termine premier du groupe G.

Les champions de France en titre seront bien là. Resplendissants en Allemagne grâce à un jeu sublime et des buts de Burak Yilmaz (11e), Jonathan David (72e) et Angel Gomes (78e), les Dogues s’offrent le Top 16 pour la deuxième fois de leur histoire et rejoignent le PSG.

Et dire que tout était bien mal embarqué après les matchs allers pour les hommes de Jocelyn Gourvennec qui n’avaient qu’un petit point. Mais après un succès à Séville, les Nordistes, 7es de Ligue 1, ont enchaîné pour terminer cette phase de groupes avec trois victoires consécutives et 11 points.

Le Losc disputera donc les huitièmes de finale de la C1 pour la deuxième fois de son histoire, quinze ans après une double confrontation perdue de justesse en 2007 face à Manchester United (1-0, 1-0).

Lors du tirage au sort lundi à Nyon (Suisse), Lille pourra hériter de l'un des adversaires suivants : Chelsea, l'Atlético Madrid, l'Inter Milan, Benfica ou le Sporting Lisbonne. L'Atalanta Bergame et Villarreal, dont le match a été reporté mercredi en raison des chutes de neige, se disputeront le dernier billet encore en jeu.