Lille : Jonathan Ikoné victime d’un cambriolage avant le match contre Wolfsburg

Jonathan Ikoné n’a pas préparé dans les meilleures conditions le déplacement décisif de Lille à Wolfsburg en Ligue des champions. L’international tricolore a été victime, lundi, d’un cambriolage.

Les faits ont eu lieu en fin d’après-midi, aux alentours de 18h, à son domicile situé dans la banlieue lilloise. Selon les premiers éléments de l'enquête, un ou des cambrioleurs ont pénétré à l’intérieur de l’habitation de l’attaquant des Dogues sans effraction. Après avoir fait le tour du propriétaire, ils ont mis la main sur plusieurs objets de valeur et sont repartis notamment avec des montres, des vêtements et des chaussures de luxe. Le montant de préjudice est estimé pour le moment à 250 000 euros.

Malgré ce désagrément, Jonathan Ikoné est bien présent dans le groupe du Losc et devrait être présent au coup d’envoi sur la pelouse de la Volkswagen Arena. Mais reste à savoir s’il sera dans les meilleures dispositions pour disputer cette rencontre décisive pour la qualification pour les 8es de finale.

«C’est difficile à vivre pour lui, c’est évident», a indiqué son entraîneur Jocelyn Gourvennec. Mais Ikoné peut compter sur le soutien de ses coéquipiers et dirigeants. «C’est quelque chose de très dure à vivre. On ne sait pas ce qu’il peut y avoir dans sa tête mais on fait tout pour l’aider et lui permettre de se concentrer sur le match», a confié le capitaine lillois José Fonte.

A Wolfsburg, Jonathan Ikoné et les Lillois n’ont besoin que d’un match nul pour décrocher leur billet pour la suite de la compétition. En cas de succès en Allemagne, ils seront assurés de terminer à la première place de leur groupe.