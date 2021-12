Tiger Woods va faire son retour à la compétition la semaine prochaine

Tiger Woods va effectuer son retour à la compétition, en famille, la semaine prochaine au PNC Championship, à Orlando, dix mois après avoir été grièvement blessé dans un accident de la route à Los Angeles.

Une reprise en douceur pour l'ancien N.1 mondial du golf, âgé de 45 ans, qui avait été victime en février 2021 de multiples fractures ouvertes, notamment à la jambe droite, qui avaient fait craindre la fin de sa carrière.

Tiger Woods disputera ce tournoi sur invitation du 16 au 19 décembre au côté de son fils Charlie, âgé de 12 ans, sur une distance de 36 trous, en formule «scramble», qui permet de prendre la meilleure balle sur chaque coup joué par l'équipe.

«Même si l'année a été longue et exigeante, je suis très enthousiaste à l'idée de la terminer en jouant avec mon fils», a-t-il écrit sur Twitter. Le tandem familial avait pris la 7e place sur 20, l'an dernier à la même époque, de ce tournoi réservé à 20 vainqueurs d'un Majeur accompagnés chacun d'un membre de leur famille.

Although it’s been a long and challenging year, I am very excited to close it out by competing in the @PNCchampionship with my son Charlie. I’m playing as a Dad and couldn’t be more excited and proud.

— Tiger Woods (@TigerWoods) December 8, 2021