Franck Montagny : «La rivalité entre Max Verstappen et Lewis Hamilton est la plus grande de l’histoire»

Comme à chaque week-end de course (1,1 million en moyenne), plus d’un million de téléspectateurs seront devant Canal+ pour assister à la lutte finale dans la course au titre de champion du monde de Formule 1 entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, ce dimanche, lors du dernier Grand Prix de la saison à Abu dhabi. Un duel épique et sans merci analysé par Franck Montagny, consultant pour la chaîne.

C’est un dénouement des plus haletants qui attend la Formule 1 ce dimanche…

Sans aucun doute, ce Grand Prix d’Abu Dhabi va être unique et épique. Jusqu’à maintenant, on a assisté à une saison complétement dingue entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. D’un côté, on a le jeune fougueux aux dents longues et, de l’autre, l’ancien avec toute son expérience et ses sept titres de champion du monde. Avec Canal+, on a eu la chance de vivre ces moments particuliers pendant les 21 premières courses qu’il y a eu cette année et on se retrouve avec un scénario magnifique avec les deux pilotes à égalité de points. On peut difficilement rêver mieux.

A quelle course faut-il s’attendre ?

Il n’y a pas de calculs à faire. C’est le meilleur qui l’emportera. Si on regarde l’historique de ce Grand Prix, on constate que Mercedes est très à l’aise sur ce circuit avec six victoires dont cinq d’Hamilton, mais, l’année dernière, Verstappen a réalisé la pole avant de remporter la course. Tout est ouvert et tout est possible, surtout que le tracé a été un peu modifié. On va avoir le droit à une belle lutte acharnée et tous ces ingrédients font que ce week-end va être magnifique.

Peut-on s’attendre à de l’intox de la part des pilotes et leurs écuries ?

Bien sûr ! C’est le but du jeu de jouer un peu. Mais il ne faut pas non plus trop en abuser. C’est un jeu qui peut s’avérer dangereux. On peut se perdre notamment dans les réglages des monoplaces et perdre en performance le jour de la course.

Peut-il y avoir autant de rebondissement que la semaine passée en Arabie Saoudite ?

C’est impossible à dire. Une chose est sûre, on a vécu une saison exceptionnelle depuis le premier Grand Prix, et les audiences réalisées par Canal+ (+44% sur deux ans) prouve que cette saison n’est pas comme les autres. Et il n’y a pas de raison que cela change pour la dernière course, surtout avec l’enjeu. Le circuit ne comporte pas de pièges. Mais quand j’ai préparé «le Tour de Franck», qui passera dimanche pour décrire le circuit, je me suis quand même dit qu’il pouvait se passer des choses presque à chaque endroit. Et on aura deux génies en piste donc on peut s’attendre à tout. J’ai hâte, et j’imagine que tous les téléspectateurs aussi, d’assister à ce spectacle.

Ils devront prendre tous les risques

Au vu de l’enjeu, doivent-ils prendre tous les risques ou plutôt être prudents ?

Je suis quasi certain qu’il n’y aura pas d’erreur de l’un ou de l’autre. Ils sont au sommet de leur art en termes de pilotage et incontestablement les plus rapides du plateau. Et en plus de cela, ils sont capables d’intégrer le règlement technique et sportif même en étant assis dans leur monoplace lancée à plus de 350 km/h. Ils devront prendre tous les risques, certes des risques calculés, mais ils devront aller au combat à 100%. On parle d’un titre de champion du monde qui restera dans l’Histoire de la Formule 1.

Peut-on imaginer que Max Verstappen puisse provoquer volontairement un accident, qui pourrait lui offrir le titre ?

Cela n’arrivera pas. Max Verstappen a gagné en maturité et les deux pilotes sont assez matures pour éviter ce genre d’issue. Et puis pour sortir un pilote, il faut vraiment y aller. Cela veut dire que ça risque de se voir et donc de provoquer des pénalités. S’il avait eu à le faire, il l’aurait fait en Arabie Saoudite, mais il ne va pas s’amuser à ça avec les risques que cela comporte.

Un des deux pilotes mérite-t-il plus le titre ?

Pour moi, aucun ne mérite ce titre de champion du monde plus que l’autre. On a deux très beaux champions, même s’ils sont très différents. Ils se sont battus toute l’année avec leurs armes, leurs défauts, leurs erreurs…

Ce combat donne-t-il encore plus de valeur à ce titre ?

La valeur d’un titre se mesure souvent au degré de déception des perdants. Et je pense que le second sera énormément triste et déçu, que ce soit Hamilton ou Verstappen. Ce sera vraiment un échec pour le perdant. Les années précédentes, le deuxième du championnat était presque content de terminer à cette place, mais ce ne sera pas le cas cette année. Bien au contraire.

le plus beau champion de l'Histoire

Où peut-on placer cette rivalité dans l’histoire de la F1 ?

Au top ! Elle est au-dessus de tout. Cette rivalité entre Verstappen et Hamilton est pour moi la plus grande de l’histoire de la Formule 1. Il y a eu par le passé de grandes rivalités, entre Alain Prost et Ayrton Senna pour ne citer qu’elle. Mais il n’y avait pas autant de courses que maintenant, ni autant d’enthousiasme et d’engouement qu’il peut y avoir autour de la Formule 1. La F1 a pris une autre dimension grâce notamment à cette rivalité avec d’un côté les pros Verstappen et de l’autre les pros Hamilton.

Et le champion sera-t-il le plus beau de l’histoire ?

Pour moi, oui. Contrairement à Jacques Villeneuve, je ne suis pas du tout fan de l’historique de la F1. Ce n’est pas quelque chose qui me passionne outre mesure. J’aime bien vivre les choses au moment présent donc c’est pour cela que pour moi celui qui remportera ce titre sera le plus beau champion de l’histoire de la Formule 1. Mais si on pose la question à Jacques Villeneuve, il ne sera pas forcément d’accord !

Et si vous deviez donner un pronostic ?

On me le demande souvent. Mais c’est impossible à dire. Chaque pilote a ses chances et ce titre va se jouer à des détails. Et je préfère ne rien dire, car je suis certain de me tromper.

Quoi qu’il arrive, le grand gagnant sera Canal+…

C’est vrai que cette saison, on réalise à chaque Grand Prix des audiences remarquables et au regard de l’enjeu, cela devait être encore le cas dimanche. Il faut dire aussi qu’on s’investit beaucoup sur les sports mécaniques. C’est un peu chauvin, mais je trouve qu’on fait vraiment du bon travail, que ce soit sur la Formule 1 ou la moto, et les fans nous le rendent bien. On est récompensé de notre travail avec ces audiences.