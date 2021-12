Mehdi Ben Lakhdhar avant le Cage Warriors : «c’est le combat de ma vie»

Le Français Mehdi Ben Lakhdhar a l’occasion, vendredi soir à Londres (Royaume-Uni), de décrocher la ceinture mondiale des légers du Cage Warriors. Un titre qui a notamment lancé la carrière de Conor McGregor. Interview.

Face à George Hardwick, le pensionnaire de la MMA Factory, où s’entraîne notamment Ciryl Gane, peut s’offrir son premier titre mondial lors du CW 131 et ainsi se montrer un peu plus aux yeux du grand public.

Pour CNEWS, celui qui est surnommé «The Last Uchiwa», grand adepte des Shonen, se confie.

Comment vous sentez-vous à l’approche de ce combat ?

Je suis dans une forme olympique, je ne me suis jamais senti aussi bien. Je ne suis pas fatigué de mon régime. J’ai fait un très gros camp d’entraînement. Je me sens vraiment très bien sur le plan physique, émotionnel et psychologique.

Vous avez hâte de retrouver la cage ?

Complètement. J’ai eu deux annulations dont l’une pour une ceinture… J’ai vraiment hâte de retrouver la cage, les sensations, le public. Mon dernier combat, c’était à huis clos. Je suis très excité.

Que représente ce combat ?

Ca va me permettre de réaliser mon rêve. Avant de penser UFC ou autres grandes organisations, le Cage Warriors, c’est déjà très gros. Lorsque je suis arrivé à la MMA Factory (à Paris avec Fernand Lopez), mon objectif était d’avoir la ceinture des légers dans cette organisation. Ça représente un aboutissement. On peut dire que c’est le combat de ma vie.

Ressentez-vous un peu de pression ?

Ce n’est pas un combat comme les autres. Maintenant, la pression est plutôt bien gérée. Je suis très bien entouré avec mes proches, ma famille.

Vous avez analysé votre adversaire ?

C’est un adversaire qui avance énormément, qui est dur au mal. Il faudra accepter les échanges car ce sera intense.

«The Last Uchiwa» prépare-t-il une entrée spéciale dans la cage ?

Si t’es fan de manga, regarde bien mon entrée. Elle va être anthologique !

Programme TV

Mehdi Ben Lakhdhar-George Hardwick

CW 131

Vendredi 10 décembre

22h30 sur 6play et UFC Fight Pass

Plongez dans l’univers des sports de combat avec le podcast L’Arène