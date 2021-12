Vasyl Lomachenko : stars des rings, méconnu du grand public

Alors qu’il possède un palmarès incroyable et est une grande star sur les réseaux sociaux, Vasyl Lomachenko, qui affronte Richard Commey dans la nuit de samedi à dimanche, n’est pourtant pas le plus médiatique de tous les boxeurs de la planète. Portrait de «The Matrix».

Double champion olympique des poids plumes en 2008 et des poids légers en 2012, double champion du monde des plumes (2009) et des légers (2011), ancien détenteur des ceintures WBA, WBC et WBO des légers, l’Ukrainien est ce que l’on appelle un extra-terrestre dans le monde du «Noble-Art». A 33 ans, du haut de ses 17 combats chez les professionnels (15 victoires dont 10 par KO pour 2 défaite), celui qui possède plusieurs surnoms dont «Hi-tech» est pourtant très loin d’avoir les honneurs des grandes stars de son sport comme Floyd Mayweather (désormais retraité) ou encore Anthony Joshua.

Et pourtant, Vasyl Lomachenko, qui a pris (avec Oleksandr Usyk) la «relève» des frères Klitschko en Ukraine où la boxe est reine, est considéré comme l’un des tous meilleurs boxeurs de la planète. «Lomachenko, c’est un très bon, avait d’ailleurs confié Mike Tyson il y a quelques mois. C’est le meilleur boxeur actuellement, il est magnifique. Meilleur que Floyd Mayweather ou Canelo (Saul Alvarez), meilleur qu’eux tous !» Si même «Iron Mike» le dit…

«LOMA», qui a commencé la boxe à 4 ans auprès de son père Anatolyi, son entraîneur de toujours, est toutefois plutôt actif pour se faire une notoriété. S’il n’utilise plus Twitter (son compte à seulement 190.000 followers n’a plus été utilisé depuis septembre 2019), il se montre beaucoup présent sur Instagram (2 millions de fans). Il y expose sa vie, ses entraînements, ses hobbies (tennis, nage en pleine mer, apnée, tennis) mais aussi ses affaires. L’Ukrainien, mariée à Elena et père d’un petit garçon, a en effet créé sa propre ligne de vêtements de sport en partenariat avec la célèbre marque Venum. De quoi lui rapporter quelques billets en plus pour arrondir à 8 millions d’euros par mois ses gains.

Mais en plus d’être un «super marketeur», Lomachenko est surtout un excellent combattant. Sa petite taille (1,68m), il la compense par une capacité à déclencher rapidement des coups fatals en se déplaçant autour de son adversaire. Assez compliqué à gérer lorsque l’on a ce type de guerrier en face.

Et après Orlando Salido en 2014, il a encaissé sa deuxième défaite en perdant ses titres contre Teofimo Lopez en octobre 2020. Il est revenu vainqueur contre Masayoshi Nakatani en juin 2021. Et il va poursuivre sa remontée vers les sommets au Madison Square Garden de New York contre Richard Commey pour le titre WBO.

