F1 : Combien vont toucher Verstappen et Hamilton en cas de titre de champion du monde ?

Un sacre qui peut rapporter gros. Max Verstappen et Lewis Hamilton vont se livrer un ultime duel, dimanche, au Grand Prix d’Abu Dhabi pour décrocher le titre de champion du monde de Formule 1. Et le futur lauréat touchera un joli pactole.

Sur la grille de départ du tracé de Yas Marina, le suspense sera à son paroxysme entre le Néerlandais et le Britannique à égalité de points avant cette ultime course de la saison. D’un côté, Lewis Hamilton s’élancera au volant de sa Mercedes à l’assaut d’une 8e couronne mondiale, qui ferait de lui le plus pilote le plus titré de l’histoire devant Michael Schumacher, et de l’autre, Max Verstappen rêve de mettre un terme à l’hégémonie de son rival et de conquérir son premier titre.

Difficile de prédire qui sortira vainqueur de cette lutte épique. Mais le grand gagnant, en plus de la consécration et la reconnaissance, va empocher un chèque de plusieurs millions d’euros. Au moment de renouveler son contrat avec Red Bull en 2019, Max Verstappen a pris le soin d’ajouter, en plus d’un salaire de 20 millions d’euros et divers primes liées à ses résultats en course, un bonus de champion du monde de 10 millions d’euros, selon Business Book GP. Une somme identique à celle perçue par Sebastian Vettel lorsqu’il était membre de l’écurie autrichienne.

Mais cette prime est loin de celle qui attend Lewis Hamilton. Déjà le pilote le mieux payé du paddock, avec un salaire annuel de 45 millions d’euros, le septuple champion du monde touchera plus de deux fois plus que le Néerlandais. Au moment de renégocier son contrat avec Mercedes, il a fait inclure un bonus de 25 millions d’euros en cas de titre. C’est dire si le jeu en vaudra la chandelle pour l’un comme pour l’autre.