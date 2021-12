Formule 1 : Vainqueur du Grand Prix d'Abu Dhabi, Max Verstappen sacré champion du monde

Quel scénario incroyable ! Au terme d'un dernier tour complètement fou, Max Verstappen a remporté, ce dimanche, le Grand Prix d'Abu Dhabi et le titre de champion du monde de Formule 1.

Cette saison restera à jamais dans la légende du sport automobile. Par ses péripéties, ses rebondissements et son dénouement hors du commun. Alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont livrés une bataille sans merci tout au long de l’année et ont débarqué à Abu Dhabi à égalité de points en tête du championnat du monde, tout s’est joué dans le dernier tour de l’ultime course sur le tracé de Yas Marina.

Pendant 57 tours, Hamilton, qui avait pris le meilleur au départ sur son rival néerlandais auteur de la pole position, avait entre les mains la 8e couronne mondiale de sa carrière, qui aurait fait de lui le pilote le plus titré de l’histoire de la Formule 1 devant Michael Schumacher (7 titres). Mais tout a basculé pour le Britannique à moins de cinq de tours l’arrivée avec la sortie de piste Nicholas Latifi, provoquant l’entrée de la voiture de sécurité pour dégager les débris et la monoplace du Canadien.

Max Verstappen en a immédiatement profité pour changer de pneus au contraire d’Hamilton, qui est resté en piste avec des gommes beaucoup plus usées. Et après de multiples tergiversations de la direction, la course est finalement repartie pour un tour. Un tour de trop pour Hamilton qui n’a pu résister à Max Verstappen. Avec ses pneus neufs, il a englouti Lewis Hamilton pour mettre fin à l’hégémonie du Britannique et de Mercedes avec son premier titre de champion du monde décrochée à 24 ans, devenant le 4e plus jeune pilote à être sacré derrière Sebastian Vettel en 2010, Lewis Hamilton en 2008, et Fernando Alonso en 2005.

«C’est fou, j’ai enfin eu de la chance, je veux revivre ça avec cette équipe pour les dix à quinze années à venir», a lancé Verstappen au moment de franchir la ligne d’arrivée tout en laissant éclater sa joie. Lui qui avait fait part de sa colère peu après le départ. Dépassé par Hamilton à l’extinction des feux, le Néerlandais a eu un léger accrochage avec son rival, qui a coupé le virage 5 pour conserver les commandes de la course. Malgré les réclamations de Red Bull, les commissaires ont jugé qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une enquête.

Mais le fils de Jos Verstappen a finalement vu le sort lui sourire en fin de course pour s’offrir la couronne mondiale. Et il ne l'a pas volée. Elle récompense une magnifique saison, où il a notamment décroché dix victoires (soit deux de plus qu’Hamilton). Si le rideau est tombé sur cette année de F1 riche en rebondissements, le rendez-vous est déjà pris pour la saison prochaine avec un premier Grand Prix à Bahreïn (20 mars). Et une nouvelle lutte entre Max Verstappen et Lewis Hamilton qui s’annonce déjà passionnante. «Lewis est un pilote et un adversaire incroyables. Il nous a rendu la vie très difficile. Nos deux équipes se sont battues jusqu’au bout. Je suis sûr que la saison prochaine, on remettra ça», a assuré Verstappen. Ça promet.