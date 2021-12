Grand Prix d’Abu Dhabi de F1 : Verstappen en pole devant Hamilton… la grille de départ complète

Le duel final. A égalité de points dans la course au titre de champion du monde, Max Verstappen et Lewis Hamilton vont se livrer un ultime duel, ce dimanche, lors du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Et le Néerlandais partira en pole position devant le Britannique. Voici la grille de départ complète.

1ère ligne

1. Max Verstappen (Red Bull)



2. Lewis Hamilton (Mercedes)

2e ligne

3. Lando Norris (McLaren)



4. Sergio Pérez (Red Bull)

3e ligne

5. Carlos Sainz Jr (Ferrari)



6. Valtteri Bottas (Mercedes)

4e ligne

7. Charles Leclerc (Ferrari)



8. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

5e ligne

9. Esteban Ocon (Alpine)



10. Daniel Ricciardo (Mc Laren)

6e ligne

11. Fernando Alonso (Alpine)



12. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

7e ligne

13. Lance Stroll (Aston Martin)



14. Antonio Giovinazzi (Alpha Romeo)

8e ligne

15. Sebastian Vettel (Aston Martin)



16. Nicholas Latifi (Williams)

9e ligne

17. George Russell (Williams)



18. Kimi Räikkönen (Alpha Romeo)

10e ligne

19. Mick Schumacher (Haas)



Nikita Mazepin (Positif au Covid-19 et forfait)