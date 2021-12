Ligue 1 : vainqueur à Strasbourg (0-2), l’OM redevient dauphin du PSG

L’OM s’est imposé à Strasbourg (0-2), dimanche lors de la 18e journée de Ligue 1. Les Phocéens s’emparent de la deuxième place du championnat.

La réaction était attendue. Défait contre Brest une semaine plus tôt à domicile (1-2), Marseille s’est bien repris en l’emportant chez les Alsaciens, meilleure attaque de L1. Les Phocéens ont ramené trois points essentiels pour redevenir dauphins du Paris SG, avec 32 points et un match en retard. Les hommes de Jorge Sampaoli profitent de la défaite de Rennes contre Nice (2-1).

"C'est une soirée parfaite. Le plan a parfaitement fonctionné"





Valentin Rongier très content de la prestation marseillaise lors de la victoire contre Strasbourg (2-0) #RCSAOM



Après une période compliquée, les Marseillais se sont montrés plus entreprenants et ont construit leur succès grâce à un sublime ciseau acrobatique de Bamba Dieng (61e) avant le but de Duje Caleta-Car (81e).

Trois jours après sa qualification pour les barrages de Ligue Europa Conférence, l’OM s’offre donc sa neuvième victoire de la saison. Avec 32 points au compteur, l'OM devance les Rennais et les Niçois de respectivement une et deux longueurs.