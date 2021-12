Vidéo : un joueur reçoit une canette en pleine tête en finale de la Major League Soccer

Des images qui rappellent en d’autres… Jesus Medina, joueur de New York City, a été la cible d’un jet de canette, samedi, lors de la finale de la Major League Soccer contre les Portland Timbers (1-1, 4 tirs au but à 2). Touché à la tête, le Paraguayen a pu reprendre, tout comme le match.

Cet incident n’est pas sans rappeler celui qui s’est produit le 21 novembre dernier à Lyon. Alors que l’OL recevait l’OM, Dimitri Payet avait reçu une bouteille dans le visage juste avant de tirer un corner et la rencontre avait été définitivement interrompue. Cette fois, la partie a pu reprendre et aller à son terme malgré cet acte inqualifiable survenu dans la foulée de l’ouverture du score de New York City (41e).

Au moment de fêter le but de Valentin Castellanos le long de la ligne de touche avec ses coéquipiers, Jesus Medina a reçu en pleine tête une canette venue des tribunes. Une deuxième canette a été lancée, mais elle n’a heureusement atteint aucun autre joueur.

Jesús Medina was hit by an object thrown from the crowd after NYCFC scored. pic.twitter.com/n0ptX7nR1u — ESPN FC (@ESPNFC) December 11, 2021

Sonné, le milieu de terrain paraguayen est resté allongé sur la pelouse avant d’être pris en charge par le staff médical. Après avoir retrouvé ses esprits, il a participé à la seconde période avant de céder sa place en fin de match (91e). L’auteur du jet a lui été appréhendé puis évacué et banni de l’enceinte des Timbers, qui a condamné ce geste.

Sur la pelouse, si Portland est parvenu à égaliser au bout du temps additionnel grâce à Felipe Mora (94e), New York City a fini par s’imposer lors de la séance de tirs au but pour remporter le tout premier titre de son histoire en MLS.