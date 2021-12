Ligue des champions : Quel est l’adversaire le plus probable pour le PSG en 8e de finale ?

Paris va savoir. Deuxième de son groupe de Ligue des champions, le club de la capitale connaitra, ce lundi, à partir de 12h, son adversaire pour les 8es de finale de la compétition. Et d’après les statistiques, les hommes de Mauricio Pochettino ont plus de chances d’hériter du Real Madrid parmi leurs six potentiels adversaires.

Le Bayern Munich, Liverpool, l’Ajax Amsterdam, Manchester United, le Real Madrid ou la Juventus Turin. Voici les six formations qui ont terminé en tête de leur poule respective et qui sont susceptibles de croiser la route de Paris. Que des gros morceaux en perspective pour les coéquipiers de Marquinhos, qui n’ont pu faire mieux que de terminer à la place 2 du groupe A derrière Manchester City et qui sont donc assurés d’affronter une tête de série mais aussi de se déplacer au match retour.

Mais en raison des critères empêchant deux clubs d’un même pays ainsi que d’une même poule de se rencontrer, les probabilités ne sont pas les mêmes de tomber sur un club ou un autre. Ainsi, selon les calculs de Julien Guyon, mathématicien aux universités de Columbia et de New York, le Real est l’adversaire le plus probable pour les Parisiens (19,36%). Une rencontre qui serait forcément particulière pour Sergio Ramos, mais aussi Kylian Mbappé, en fin de contrat et annoncé du côté du club espagnol.

Derrière la formation dirigée par Carlo Ancelotti viennent Manchester United, Liverpool et la Juventus à égalité (17,86 %). L’Ajax Amsterdam et le Bayern Munich sont les adversaires les moins probables (13, 53 %).

De son côté, Lille, qui au contraire du PSG est parvenu à terminer en tête de son groupe, a plus de chances de se mesurer à Chelsea, champion d’Europe en titre (25,19%). A quelques jours de Noël, ce serait loin d’être un cadeau. L’Atlético Madrid, Villarreal et l’Inter Milan arrivent ensuite à égalité (16,18%) devant les deux clubs portugais que sont le Sporting Portugal et Benfica (13,13%). Ces probabilités vont-elles se vérifier ? Réponse à partir de lundi midi à Nyon.