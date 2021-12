Premier League : Pourquoi Arsenal a retiré le brassard de capitaine à Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang n’est plus le capitaine d’Arsenal. Le club anglais, entraîné par Mikel Arteta, a décidé de retirer, ce mardi, le brassard à l’attaquant gabonais pour des problèmes disciplinaires, et plus particulièrement un manque de professionnalisme.

Pierre-Emerick Aubameyang ne sera pas sur la pelouse de l’Emirates, ce mercredi, pour affronter West Ham. Comme lors de la victoire, ce week-end, contre Southampton (0-3), l’ancien stéphanois paie non seulement son mauvais début de saison sur les terrains, avec uniquement quatre buts inscrits en championnat, mais aussi et surtout son comportement en-dehors avec des écarts de conduite répétés.

La semaine passée, il avait été autorisé par son club à se rendre à l’étranger, mais il était rentré en retard et la quarantaine de 48 heures imposée au retour pour lutter contre le Covid-19 lui avait fait manquer l’entraînement des Gunners. Et ce n’est pas la première fois qu’il connait des problèmes de discipline. En mars dernier, Mikel Arteta avait déjà choisi de ne pas aligner son joueur pour le derby contre Tottenham parce qu’il était arrivé en retard à une réunion d’avant-match.

Face à ce comportement, Arsenal a décidé d’être intraitable en déshéritant Pierre-Emerick Aubameyang du brassard de capitaine qu’il portait depuis 2019. «Après sa dernière infraction disciplinaire, la semaine dernière, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera plus le capitaine de l’équipe et il ne sera pas retenu pour le match contre West Ham ce mercredi, a annoncé Arsenal dans un communiqué. Nous attendons de tous nos joueurs, en particulier de notre capitaine, qu’ils suivent les règles et les usages sur lesquels nous nous sommes mis d’accord.»

En son absence, c’est Alexandre Lacazette qui avait été désigné capitaine pour affronter les Saints. Reste à savoir si Mikel Arteta renouvellera à nouveau sa confiance à l’attaquant français face aux Hammers dans une rencontre qui pourrait permettre à Arsenal de remonter à la 4e place de Premier League en cas de succès. «Nous avons plusieurs joueurs possibles pour être capitaine. Le dernier match c’était Lacazette, nous avons aussi Granit Xhaka», a confié le coach espagnol.