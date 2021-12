Vidéo : deux hommes politiques brésiliens s’affrontent dans un combat de MMA

Deux hommes politiques brésiliens ont réglé un différend grâce à un combat dans un octogone de MMA.

Simao Peixoto, maire de Borba, et son ancien conseiller municipal Erineu Alvas Da Silva ont trouvé la solution pour se mettre d’accord au sujet de la préservation d’un parc aquatique dans l’état d’Amazonas.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des centaines de spectateurs se sont rassemblés dans le gymnase d’une école pour assister à leur affrontement, qui a duré trois rounds et a été remporté par le jeune maire de 39 ans, a indiqué NDTV.

Les médias locaux ont rapporté que les billets pour le combat s’étaient vendus à 100 Réal brésilien, soit 15,50 euros.

A la fin du combat, M. Peixoto a déclaré qu'il avait accepté le «défi» de son principal rival afin d'encourager les gens à faire du sport dans la ville.

Reste que les critiques n’ont pas arrêté de tomber après ce combat. En effet, le public présent ne portait pas de masques alors que la crise du Covid-19 est forte au Brésil.

Ce combat entre les deux hommes politiques a d’ailleurs donné des idées aux Brésiliens. Certains d’eux ont ainsi demandé s’il était possible de voir Jair Bolsonaro et son ennemi juré, l'ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, se faire face dans un octogone en octobre 2022, en lieu et place du scrutin présidentiel.

Plongez dans l'univers des sports de combat avec le podcast L'Arène